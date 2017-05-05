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Рубрика: Новости Украины и мира
05-05-2017, 20:58
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ДТЭК будет поставлять антрацит на украинские ТЭС из своих шахт в России

Энергохолдинг ДТЭК начал поставлять антрацитовый уголь на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции. При этом используется антрацит из угольных шахт компании в Ростовской области в России.

В пресс-службе ДТЭК сообщают: «До начала отгрузки на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС первых партий угля из ЮАР, которые ожидаются в июне, ДТЭК принял решение направить на эти станции часть антрацита с Шахтоуправления «Обуховское» (Ростовская область, Россия)».

Сейчас эта шахта обеспечивает углем Луганскую ТЭС, которая не имеет других вариантов поставки.

В ДТЭК подчеркивают, что основную часть антрацита ТЭС получат из ЮАР.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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