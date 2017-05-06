День святого Георгия Победоносца

6 мая весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.



Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.



Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.



Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.



После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.



Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.



Юрий Вешний, Егорьев день

Георгий Победоносец — христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора — Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли.



Юрьевым же или Егорьевым он называется потому, что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий.



С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь»; «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает». Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе.



Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром; в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Однако юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом такого обряда станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут.



В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали на Юрия и пастухов. После того как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами. На этом празднике веселилась вся деревня.



Именины:



Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван