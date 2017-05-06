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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 08:10
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В зоне АТО укрепления военных атакуют с помощью БМП и минометов, ранены 5 бойцов

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 63 нарушения режима "тишины". Огонь ведется на всех направлениях. Позиции военных обстреливали из минометов 80- и 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, вооружения БМП, зенитных установок. Действовали и снайперы.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Крымское, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Желтое, на Донецком – Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Зайцево, Каменка, на Приморском – Павлополь, Гнутово, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Лебединское, Богдановка и Широкино.

За минувшие сутки в результате боевых действий ранения получили 5 бойцов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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