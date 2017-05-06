Погода резко изменится: идут дожди и похолодание

На следующей неделе украинцев ждет резкое снижение температуры воздуха, а уже в выходные дни - пройдут дожди.



Так, сегодня, в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах 19-23 градусов выше нуля. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются незначительные осадки, в то время как в Одесской области пройдут грозовые дожди. На остальной территории – переменная облачность.



В воскресенье, 7 мая, Украину настигнет грозовой циклон. На востоке, в центре и на юге ожидается переменная облачность. В то же время на севере, западе, в Киеве и в Одесской области пройдут грозовые дожди. В западных областях столбик термометра будет колебаться в пределах 18-20 градусов выше нуля, на востоке – от 19 до 21, а на остальной территории – 21-23 градуса тепла.



8 мая ожидается резкое похолодание. Снижение температуры начнется с западных и северных областей. Ожидаются дожди, грозы. В центральных, южных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.



А 9 и 10 мая в Украине днем похолодает до +7...+13. Также в эти дни ожидается преимущественно небольшой дождь. Температура ночью 4-9 градусов тепла, в северных и западных областях 1-6 градусов выше гуля. Местами возможны заморозки до минус 2. На юге и востоке страны в эти дни ожидается 12-17 градусов тепла.