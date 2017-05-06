В Мариуполе педагогам детсадов намерены увеличить зарплату на 2 тарифных разряда

В Мариуполе педагогическим работникам дошкольных и внешкольных учреждений города хотят повысить заработную плату на 2 тарифных разряда, то есть в среднем на 44%. Об этом рассказала на брифинге директор департамента образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская, сообщает пресс-служба мэрии.



Она отметила, что в связи с ростом минимальной зарплаты произошло повышение заработной платы во всех отраслях. Однако, это не коснулось педагогических работников дошкольных и внешкольных учреждений, финансируемых за счет городского бюджета. Так, например, с 1 января 2017 года средняя зарплата учителя составляет около 6011 грн, а воспитателя – 3977 грн.



«В разрезе заработной платы мы видим разницу между зарплатой воспитателя и учителя. Так произошло, потому что с 1 января повысилась заработная плата только для педагогов школ. Что касается дошкольных и внешкольных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета, такое повышение не произошло», – пояснила Добровольская.



Также в связи с повышением уровня минимальной заработной платы произошла ситуация, когда сторож получает практически идентичную зарплату с воспитателем, который имеет высшее образование.



«Такой фактор может привести к тому, что приток молодых кадров с инновационными идеями может стать меньше. Чтобы выровнять социальную справедливость и по достоинству оценить труд специалистов, было предложено решение повысить зарплату педработникам дошкольных и внешкольных учреждений», – подчеркнула директор департамента образования горсовета, добавив, что, таким образом, выровняется зарплата воспитателя и учителя.



Соответствующий проект решения будет вынесен на сессию городского совета. Если депутаты поддержат его, то с 1 мая педагоги дошкольных и внешкольных учреждений Мариуполя будут получать повышенную зарплату.