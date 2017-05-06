В национальном парке в Приазовье во время военных учений разрушили уникальную скалу

Во время военных учений, проведенных на территории национального природного парка «Меотида», военные разрушили гранатометами скалу. Нарушение выявили экологи, исследуя территорию национального парка. Об этом сообщает правозащитная группа "Экология Право Человек".



Скала находится близ села Захаровка Мангушского района. Растительность почти разрушенной скалы, по информации специалистов, занесена в Красную книгу Украины.



"Одна из самых живописных и самых высоких скал каньона р.Берды была выбрана одним из подразделений ВСУ в качестве мишени для стрельбы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и противотанковых ракет. Остатки таких боеприпасов были обнаружены экологами по всей скале и вокруг нее. Разорвавшимися и неразорвавшимися боеприпасами усеяна вся скала и территория вокруг. Рядом со скалой обнаружено большое количество воронок", - рассказывают правозащитники.



МБО «Экология-Право-Человек» обратилась в Государственную экологическую инспекцию Украины с просьбой вычислить ущерб, нанесенный указанным нарушением. Кроме того, ЭПЧ направила обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить соответствующее уголовное дело по статье 252 Уголовного кодекса Украины.