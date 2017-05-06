Командование Нацгвардии отрицает финансирование «Азова» со стороны США

Подразделение специального назначения «Азов», входящее в состав Национальной гвардии Украины, не получало финансовой помощи от США. Об этом заявил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, сообщает «Радио Свобода».



«Из официальных источников США в виде материальной или денежной помощи спецподразделению «Азов» не поступало. На сегодняшний день целенаправленного выделения на какое-то подразделение нет. Есть целевая помощь на вопросы связи и логистику, но перераспределения имущества США на подразделение «Азов» не предполагалось», – рассказал Аллеров.



По его информации, бойцы «Азова» не принимали участия в тренировках, проводившихся подразделениями вооруженных сил США, и не сотрудничали с американскими инструкторами.



«Помощи Америки не было и не планируется», – подчеркнул Аллеров.



В законопроекте об американской военной помощи для армий мира, отдельный параграф посвящен недопустимости любой поддержки батальона «Азов», как его называют в Конгрессе США. Впервые это требование появилось в 2015 году по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Його. В января 2016 года американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Пентагон вычеркнул этот пункт из документа. Однако в этом году пункт о запрете вновь присутствует в документе.