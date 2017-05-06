Источники питьевой воды неподконтрольной части Донбасса приходят в негодность - МинТОТ

Водоотлив остановлен во многих шахтах на неподконтрольной территории Донбасса. Это может негативно сказаться на экологической ситуации. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.



"Фактически все предприятия остановились. Были заявления, что они попытаются "реанимировать" металлургическое производство, но подтверждения нет. Единственное, что мы точно имеем, это то, что во многих шахтах остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации", - рассказал он в эфире "112 Украина".



По словам Грымчака, последние исследования, опубликованные российскими СМИ, свидетельствуют о повышении уровня соли в воде на территории Л-ДНР и Российской Федерации в 8 раз. "Где-то 80 источников питьевой воды на сегодня на неконтролируемой территории уже не пригодны к использованию", - сказал он.