ФК «Ильичевец» рассказал об итогах голосования за новое название команды

Летом 2017 года мариупольская футбольная команда получит новое название. В связи с этим было организовано предварительное голосование на новое имя команды, которое проходило на официальном сайте клуба.



Как отметили в пресс-центре ФК «Ильичевец», определились два финалиста — два варианта названия: «Мариуполь» и «Металлург». С 1 апреля по 1 мая на сайте прошел еще один опрос. В итоге, за название «Мариуполь» проголосовали 1035 посетителей клубного сайта, а за «Металлург» - 661.



Еще один параллельный опрос показал, что за название «Мариуполь» отдали свои голоса 54% респондентов, а за «Металлург» - 45%.



Также в «Ильичевец» обратились представители клуба «Любители футбола» при Совете ветеранов «ММК им. Ильича» с поддержкой переименования ФК «Ильичевец» в ФК «Мариуполь».



"По окончании текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут взвешенное, продуманное решение с учетом всех мнений и пожеланий, без политической подоплеки в этом вопросе. ФК «Ильичевец» благодарит всех болельщиков мариупольской команды, которые приняли участие в голосованиях", - отметили в пресс-центре клуба.