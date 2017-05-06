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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 10:37
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ДНР: в Донецке во время обстрела ранена беременная женщина

Петровский район Донецка ночью попал под обстрел, в результате которго пострадала беременная женщина.

«В результате обстрелов в районе получила ранение женщина 1981 года рождения, которая находится на восьмом месяце беременности. Состояние оценивается как тяжелое: многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья», — сообщил ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский.

Информация о других последствиях обстрела уточняется.




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