Петровский район Донецка ночью попал под обстрел, в результате которго пострадала беременная женщина.
«В результате обстрелов в районе получила ранение женщина 1981 года рождения, которая находится на восьмом месяце беременности. Состояние оценивается как тяжелое: многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья», — сообщил ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский.
Информация о других последствиях обстрела уточняется.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- ДНР: в Донецке во время обстрела ранена беременная женщина
Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 10:37
Просмотров: 395
Комментариев: 0
ДНР: в Донецке во время обстрела ранена беременная женщина
Петровский район Донецка ночью попал под обстрел, в результате которго пострадала беременная женщина.
Loading...
Читайте также:
В зоне АТО укрепления военных атакуют с помощью БМП и минометов, ранены 5 бойцов
За сутки насчитали более 60 обстрелов
В Красногоровке обстреляли больницу, ранена мирная жительница
Также поврежден нежилой частный дом
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»