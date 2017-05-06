Уникальный концерт, сочетающий классику рока и академическую музыку, потряс Мариуполь

Крики восторга, овации, цветы сопровождали вчера вечером совместное выступление мариупольского камерного оркестра «Ренессанс» и рок-группы «БлуД» во Дворце Металлургов. Так мариупольские зрители оценили кропотливую работу двух коллективов над достаточно сложным проектом "ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ". Два отделения двухчасового концерта пролетели на одном дыхании, погружая зрителей в уникальное сочетание звучания струнной камерной группы и рок инструментов.

Уникальность концерта "ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ" состояла не только в редчайшем сочетании исполнения лучших произведений классики рока и академической музыки, не только работой на одной сцене струнного камерного и мощного рокового коллективов, но и в сроках подготовки сложного проекта к реализации. Как сообщил дирижёр «Ренессанса» Василий Крячок, для полной подготовки подобного выступления необходимо более полутора месяца кропотливой работы. Напомним, что первые репетиции коллективов были начаты 8 апреля, а первый полный прогон программы с выставкой звука и отработкой совместного исполнения всех 29 музыкантов состоялось за два часа до концерта.

По словам солиста рок-группы «БлуД» Андрея Высоцкого, в Мариуполе нет на сегодня технических возможностей, обеспечивающих полностью условия для реализации проектов такого масштаба. Но несмотря на все сложности, работа с высокопрофессиональными музыкантами «Ренессанса» была плодотворной и интересной. Музыкант сообщил, что группа «БлуД» существует уже десять лет. В эксперименте с камерным оркестром состав группы участвует впервые. По словам Высоцкого, аранжировку, сведение треков для совместного выступления выполнял он и Василий Крячок, перекладывавший материал под исполнение камерным коллективом.

Музыканты показали высокий класс исполнительского мастерства и вызвали бурю позитивных эмоций у слушателей Мариуполя.



Директор камерного оркестра «Ренессанс» Диана Трима сообщила, что «Ренессанс» продолжит экспериментировать в данном направлении музыкального синтеза и ещё неоднократно порадует зрителей своей совместной работой с группой «БлуД».