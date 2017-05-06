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  • Груз от МККК: на неподконтрольную часть Донетчины отправили почти девять тонн медицинской гумпомощи

Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 11:41
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Груз от МККК: на неподконтрольную часть Донетчины отправили почти девять тонн медицинской гумпомощи

Красный Крест направил на неподконтрольную территорию Донбасса медицинскую гуманитарную помощь. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в неконтролируемую территорию проследовал 1 грузовой автомобиль от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортное средство перевозило для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн», – сказано в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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