На днях ряд СМИ растиражировали информацию о том, что с 1 мая повысился размер адресной помощи для переселенцев.
Как отметили в общественной организации "Донбасс SOS", эта информация не совсем соответствует действительности. Подчеркивается, что с 1 мая увеличился размер прожиточного минимума, а соответственно и выплат, которые с этим связаны.
Для переселенцев это означает, что:
- адресная помощь для лиц с инвалидностью увеличилась и теперь составляет 1312 гривен (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность)
- немного увеличился лимит депозита (при наличии которого переселенцы НЕ могут получать выплаты) - 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц теперь составляет 16 840 гривен.
Следующее повышение прожиточного минимума будет 1 декабря.
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Внимание: разъяснение о повышении адресной выплаты переселенцам
На днях ряд СМИ растиражировали информацию о том, что с 1 мая повысился размер адресной помощи для переселенцев.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»