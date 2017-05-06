Внимание: разъяснение о повышении адресной выплаты переселенцам

На днях ряд СМИ растиражировали информацию о том, что с 1 мая повысился размер адресной помощи для переселенцев.



Как отметили в общественной организации "Донбасс SOS", эта информация не совсем соответствует действительности. Подчеркивается, что с 1 мая увеличился размер прожиточного минимума, а соответственно и выплат, которые с этим связаны.



Для переселенцев это означает, что:



- адресная помощь для лиц с инвалидностью увеличилась и теперь составляет 1312 гривен (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность)



- немного увеличился лимит депозита (при наличии которого переселенцы НЕ могут получать выплаты) - 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц теперь составляет 16 840 гривен.



Следующее повышение прожиточного минимума будет 1 декабря.