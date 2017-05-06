В Украине действуют мошеннические схемы с бесплатными лекарствами

Кабмину известно о многих фактах недобросовестных действий врачей в рамках программы "Доступные лекарства". Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.



“Сейчас знаем очень много фактов, когда сами врачи говорят пациентам, что не надо брать бесплатные лекарства от правительства, потому что они вам не помогут, а я вот вам напишу на бумажке нужные лечебные средства. То есть, схемы продолжают действовать, манипуляции продолжают действовать, правительственную программу пытаются дискредитировать, и здесь очень важно, чтобы местные органы власти жестко реагировали на все обращения граждан. Среди 157 препаратов есть все необходимые медикаменты для проведения эффективного лечения“, - отметил Розенко в интервью Обозревателю.



По его словам, утверждение о том, что правительство внесло в программу реимбурсации самые дешевые лекарства, - не совсем правдиво.



“Это не правда. Присутствуют 13 производителей Европейского Союза, 12 - украинских, и по одному производителю из Израиля и Индии. То есть, это не самые дешевые препараты, но они эффективны“, - подытожил Розенко.