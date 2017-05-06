Тела трех погибших военнослужащих, которые ценой собственной жизни спасли раненого боевого сослуживца, наконец переданы украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
«В рамках гуманитарного проекта «ЭВАКУАЦИЯ 200», на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, которые погибли в районе Светлодарской дуги», — говорится в сообщении.
В Штабе АТО также отметили, что представители ЛНР всячески препятствовали процедуре передачи погибших украинских бойцов и неоднократно переносили время передачи. В итоге тела украинцев были переданы Украине только на пятый день.
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- Тела погибших на Светлодарской дуге бойцов ВСУ наконец передали украинской стороне
Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 12:53
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Тела погибших на Светлодарской дуге бойцов ВСУ наконец передали украинской стороне
Тела трех погибших военнослужащих, которые ценой собственной жизни спасли раненого боевого сослуживца, наконец переданы украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»