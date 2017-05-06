В центре Мариуполя пьяная компания приставала к прохожим с оскорблениями

Вчера в 19:30 в Центральный отдел полиции поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями молодых людей в центре города. На место инцидента сразу прибыла следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе полиции.



Правоохранители выяснили, что компания молодых людей, находясь в трезвом состоянии, приставала к прохожим. В результате трое человек в возрасте от 24 до 31 года отреагировали на оскорбления. Ситуация накалилась, едва не завязалась драка.



Полицейские вовремя вмешались. Были задержаны 4 участника конфликта. Всех доставили в отделение полиции для установления личностей.



В отношении двух обидчиков составлены админпротоколы. Другая сторона конфликта от написания заявлений отказалась.