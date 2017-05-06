В Мангушском районе под Мариуполем открыли новую спортивную площадку с искусственным покрытием

На днях в пгт. Мангуш на территории районного стадиона «Колос» открыли спортивную площадку с искусственным покрытием размером 42х22 метра, строительство которой было начато еще в 2016 году.

Как сообщили в пресс-службе ДонОВГА, средства на обустройство этого объекта были направлены по субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных районов.

Кроме того, на 2017 год в Мангушском районе ко дню празднования 85-й годовщины Донецкой области должны быть построены площадки с искусственным покрытием в селах Камышеватое и Покровское.