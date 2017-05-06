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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 14:20
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В Краматорске педофил заманил к себе домой и развратил 8-летнего ребенка

Вчера в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в отношении 8-летней девочки были совершены развратные действия.

Как сообщили в пресс-службе полиции, девочка-первоклассница играла на детской площадке у дома. К ней подошел выпивший сосед, заманил игрушками и сладостями в свою квартиру, где и совершил развратные действия над ребенком. Девочка испугалась, но смогла убежать. А чуть позже рассказала обо всем взрослым.

Правоохранители по "горячим следам" установили злоумышленника. Им оказался 51-летний гражданин РФ, который приезжает в украинский город отдыхать. Он живет в доме, который остался в наследство от матери. Мужчина сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»