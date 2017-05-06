Вчера в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в отношении 8-летней девочки были совершены развратные действия.
Как сообщили в пресс-службе полиции, девочка-первоклассница играла на детской площадке у дома. К ней подошел выпивший сосед, заманил игрушками и сладостями в свою квартиру, где и совершил развратные действия над ребенком. Девочка испугалась, но смогла убежать. А чуть позже рассказала обо всем взрослым.
Правоохранители по "горячим следам" установили злоумышленника. Им оказался 51-летний гражданин РФ, который приезжает в украинский город отдыхать. Он живет в доме, который остался в наследство от матери. Мужчина сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В Краматорске педофил заманил к себе домой и развратил 8-летнего ребенка
В Краматорске педофил заманил к себе домой и развратил 8-летнего ребенка
Вчера в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в отношении 8-летней девочки были совершены развратные действия.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Марьинским правоохранителям подарили два новых кроссовера
Ими будут пользоваться следственно-оперативные группы
В Донецкой области отчим развратил девочку с умственной отсталостью
Парень также состоит на учете с умственной отсталостью легкой степени
Редакция «Мариупольских новостей»