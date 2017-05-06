Бывший игрок «Ильичевца» и «Шахтера» спас жизнь сопернику во время матча

Полузащитник «Кубани» Алексей Гай стал настоящим героем 27-го тура Первого дивизиона чемпионата России. Экс-футболист «Ильичевца», «Шахтера» и сборной Украины спас жизнь игроку «Мордовии» Александру Алхазову.



Инцидент произошел в середине второго тайма. На 61-й минуте встречи после игрового единоборства у нападающего произошло западение языка, в результате чего форвард «Мордовии» упал на газон и стал биться в конвульсиях, передает sport.ua.



Гай не растерялся и вовремя пришел на помощь к потерявшему сознание Алхазову, сумев освободить ему дыхательные пути прежде, чем подоспела бригада медиков.



Перед началом матча «Кубань» - «Динамо» (Москва) трибуны краснодарского стадиона взорвались аплодисментами в честь украинского футболиста, ставшего настоящим героем. В качестве благодарности Алексею Гаю был вручен памятный приз.