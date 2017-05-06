Полузащитник «Кубани» Алексей Гай стал настоящим героем 27-го тура Первого дивизиона чемпионата России. Экс-футболист «Ильичевца», «Шахтера» и сборной Украины спас жизнь игроку «Мордовии» Александру Алхазову.
Инцидент произошел в середине второго тайма. На 61-й минуте встречи после игрового единоборства у нападающего произошло западение языка, в результате чего форвард «Мордовии» упал на газон и стал биться в конвульсиях, передает sport.ua.
Гай не растерялся и вовремя пришел на помощь к потерявшему сознание Алхазову, сумев освободить ему дыхательные пути прежде, чем подоспела бригада медиков.
Перед началом матча «Кубань» - «Динамо» (Москва) трибуны краснодарского стадиона взорвались аплодисментами в честь украинского футболиста, ставшего настоящим героем. В качестве благодарности Алексею Гаю был вручен памятный приз.
Бывший игрок «Ильичевца» и «Шахтера» спас жизнь сопернику во время матча
Полузащитник «Кубани» Алексей Гай стал настоящим героем 27-го тура Первого дивизиона чемпионата России. Экс-футболист «Ильичевца», «Шахтера» и сборной Украины спас жизнь игроку «Мордовии» Александру Алхазову.
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Редакция «Мариупольских новостей»