В высотке Мариуполя был замаскирован наркопритон

Правоохранители получили информацию о том, что среди жилых квартир высотки в Кальмиусском районе замаскирован наркопритон. Получив постановление суда, они прибыли по указанному адресу с обыском, сообщили в полиции.

В квартире кроме хозяина находилось трое «клиентов». Все они только приняли приготовленный собственноручно опий. Полиция изъяла 8 миллилитров готового наркотика и еще 2 литра раствора опия, пустые шприцы и посуду для его изготовления.

Выяснилось, что владелец помещения состоит на учете в спецучреждении в течение последних трех лет и лично занимался приготовлением «дозы». За предоставление квартиры денег не брал, а откладывал себе «на потом» несколько кубов наркотического вещества.

В полиции отметили, что пока гости квартиры получали удовольствие, парами от наркотика дышали соседи, вредоносные компоненты попадали в смежные квартиры через незакрытые окна и вытяжки.



В настоящее время функционирование притона задокументировано, вещественные доказательства отправлены на экспертизу. Открыты уголовные производства, начато досудебное расследование.