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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 16:30
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В Зайцево в результате обстрела ранен мирный житель

Во время ночного обстрела в Зайцево пострадал 55-летний местный житель. Информация о раненом поступила к правоохранителям сегодня от врачей, сообщили в полиции.

Установлено, что в 22:00 мужчина, находясь у себя дома по ул. Маресьева, услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать во двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался больницу, где медики оказали ему помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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