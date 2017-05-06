Во время ночного обстрела в Зайцево пострадал 55-летний местный житель. Информация о раненом поступила к правоохранителям сегодня от врачей, сообщили в полиции.
Установлено, что в 22:00 мужчина, находясь у себя дома по ул. Маресьева, услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать во двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался больницу, где медики оказали ему помощь.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 16:30
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В Зайцево в результате обстрела ранен мирный житель
Во время ночного обстрела в Зайцево пострадал 55-летний местный житель. Информация о раненом поступила к правоохранителям сегодня от врачей, сообщили в полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»