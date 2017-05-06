По распоряжению Вячеслава Аброськина на улицы Мариуполя выйдут дополнительные наряды полиции - в составе сотрудников областного главка

8-9 мая на территории Донецкой области запланировано проведение ряда мероприятий, в которых, по предварительным расчетам, примут участие до 17 000 человек. Безопасность жителей и гостей региона будут обеспечивать более 2000 сотрудников полиции и Нацгвардии, сообщили в пресс-службе полиции.



Но массовые мероприятия ко Дню памяти и примирения и победы над нацизмом начинаются уже сегодня. В связи с большим их количеством, полиция задействует дополнительные силы, чтобы люди имели возможность отпраздновать в безопасности.

Под особым вниманием правоохранителей - прифронтовой Мариуполь, где три года назад произошли трагические события, унесшие жизни коллег, военнослужащих, обычных жителей. Кроме того, завтра будут чествовать ветеранов в прифронтовой Сартане. Полиция готова к мгновенному реагированию на любые изменения оперативного состояния в регионе.



По распоряжению заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в Мариуполе на улице выйдут дополнительные наряды - в составе сотрудников областного главка. Полиция берет под охрану улицы, парки, скверы, места скопления людей и побережье моря.

Работники уголовного блока ориентированы на выявление угроз для мирных жителей - нелегального оружия, лиц, которые планируют подорвать ситуацию, а также предупреждения провокаций, терактов, диверсий, изъятие нелегального оружия.



"Люди должны видеть, что полиция рядом и готова оказать помощь. Главная наша задача - не допустить столкновений и нарушений общественного порядка", - подчеркнул сегодня Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания с руководителями ГУНП в Донецкой области.