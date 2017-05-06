На Донетчине стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны

Сегодня, 6 мая, в Славянске, по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом в Европе стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны, который пройдет пятью городами Донецкой области и финиширует 10 мая.

В рамках пятидневного автопробега, в течение праздничных и выходных дней жители и гости Славянска, Краматорска, Покровска, Волновахи и Мангуша смогут увидеть на центральных площадях своих городов, в парках и скверах статическую и в движении демонстрацию образцов военной автомобильной техники, военной формы, макетов стрелкового оружия времен Второй мировой.

"Организаторы и участники автопробега, все небезразличные, почтят память погибших возложением венков и цветов к могилам неизвестных солдат по всему маршруту следования автопробега. Кроме того, мы проведем информирования жителей Донецкой области о роли украинского народа в Победе над нацизмом. В каждом из пяти городов состоятся праздничные концерты с песнями и танцами фронтового репертуара Второй мировой", - рассказал начальник группы Гражданско-военного сотрудничества полковник Олег Маланчук.