Как мы уже писали ранее, в Донецке в результате обстрела пострадала женщина, которая находилась на втором месяце беременности. Она получила многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья.
Пострадавшая была доставлена в больницу. Её состояние оценивалось как тяжелое. Медики предприняли все возможное, однако не смогли спасти жизнь ее будущего ребенка, передает издание ДНР ДАН.
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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 17:30
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Раненная в Донецке беременная женщина потеряла ребенка
Как мы уже писали ранее, в Донецке в результате обстрела пострадала женщина, которая находилась на втором месяце беременности. Она получила многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»