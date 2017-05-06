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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 17:30
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Раненная в Донецке беременная женщина потеряла ребенка

Как мы уже писали ранее, в Донецке в результате обстрела пострадала женщина, которая находилась на втором месяце беременности. Она получила многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Её состояние оценивалось как тяжелое. Медики предприняли все возможное, однако не смогли спасти жизнь ее будущего ребенка, передает издание ДНР ДАН.




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