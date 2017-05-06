В Мариуполе под сгоревшим зданием горсовета состоялась «монстрация»

Сегодня на Административной площади у здания сгоревшего горсовета Мариуполя прошла «монстрация». Несколько десятков человек пришли сюда, держа в руках плакаты с абсурдными надписями: «Мир, Труд, Чай», «Даёшь перекись населения», «Иван Васильевич меняет конфессию», «Не пойман - не ЛОР» и прочее.

Монстрации проводят во всем мире. Как правило, они проходят не по сценарию, это скорее импровизация участников, направленная на то, чтобы выразить себя и приятно провести время в необычном формате.



Напомним, в Мариуполе впервые провели монстрацию 3 мая 2016 года.