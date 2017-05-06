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Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 18:20
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На Донетчине подорвались два человека: 15-летний подросток лишился 3-х пальцев руки

Сегодня в заброшенном здании бывшего завода в селе Красная Поляна группа молодых людей искала металл. Один из них увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил по стене, в результате чего произошел взрыв, сообщили в полиции.

Взрывные травмы получили 15-летний подросток и его 22-летний товарищ. Другие остались невредимыми.

Пострадавших доставили в больницу: несовершеннолетний с диагнозом травматическая ампутация 3-х пальцев руки, другой - с забойными ранами туловища. Им оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию и устанавливают взрывоопасный предмет, который нашли дети.

Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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