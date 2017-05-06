Сегодня в заброшенном здании бывшего завода в селе Красная Поляна группа молодых людей искала металл. Один из них увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил по стене, в результате чего произошел взрыв, сообщили в полиции.
Взрывные травмы получили 15-летний подросток и его 22-летний товарищ. Другие остались невредимыми.
Пострадавших доставили в больницу: несовершеннолетний с диагнозом травматическая ампутация 3-х пальцев руки, другой - с забойными ранами туловища. Им оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию и устанавливают взрывоопасный предмет, который нашли дети.
Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- На Донетчине подорвались два человека: 15-летний подросток лишился 3-х пальцев руки
На Донетчине подорвались два человека: 15-летний подросток лишился 3-х пальцев руки
Сегодня в заброшенном здании бывшего завода в селе Красная Поляна группа молодых людей искала металл. Один из них увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил по стене, в результате чего произошел взрыв, сообщили в полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Раненная в Донецке беременная женщина потеряла ребенка
Врачи не смогли спасти жизнь будущего малыша
В Краматорске педофил заманил к себе домой и развратил 8-летнего ребенка
Злоумышленником оказался гражданин РФ, который приезжает в украинский город отдыхать
Редакция «Мариупольских новостей»