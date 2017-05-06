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  • Электроснабжение Авдеевки не будет зависеть от неподконтрольных территорий: с 9 мая свет пустят по новой ЛЭП

Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 18:33
Просмотров: 354
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Электроснабжение Авдеевки не будет зависеть от неподконтрольных территорий: с 9 мая свет пустят по новой ЛЭП

Со следующей недели Авдеевка будет получает электроэнергию с подконтрольных украинской власти территорий через новую линию электропередач. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9.05", - говорится в сообщении в Twitter.

А сегодня были завершены работы по восстановлению электроэнергии на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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