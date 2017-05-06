Со следующей недели Авдеевка будет получает электроэнергию с подконтрольных украинской власти территорий через новую линию электропередач. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9.05", - говорится в сообщении в Twitter.
А сегодня были завершены работы по восстановлению электроэнергии на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
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- Электроснабжение Авдеевки не будет зависеть от неподконтрольных территорий: с 9 мая свет пустят по новой ЛЭП
Рубрика: Новости Донбасса
06-05-2017, 18:33
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Электроснабжение Авдеевки не будет зависеть от неподконтрольных территорий: с 9 мая свет пустят по новой ЛЭП
Со следующей недели Авдеевка будет получает электроэнергию с подконтрольных украинской власти территорий через новую линию электропередач. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»