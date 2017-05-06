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Рубрика: Новости Мариуполя
06-05-2017, 19:15
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Закрытый в центре Мариуполя общественный туалет превращается в помойную яму

Закрытый несколько лет назад общественный туалет, расположенный на территории у Драмтеатра, стал практически помойной ямой. Даже через ограждения жители выбрасывают сюда различный мусор, а некоторые - справляют нужду под стенами.

О таком неприглядном месте сообщила в соцсетях депутат городского совета Ольга Пикула. Она отметила, что этот беспорядок находится в самом центре Мариуполя, к тому же рядом новый Свято-Покровский храм, театр, сквер и детская площадка.

«Мы с моим коллегой  были крайне возмущены наткнуться на такую свалку в самом сердце нашего города. Мне лично очень стыдно за такой бардак, особенно в том месте, где люди культурно отдыхают и рядом с которым гуляют дети!», - говорит Ольга Пикула.

Депутат призвала городские власти и общественность уделить внимание данной проблеме: «Объектов в таком запущенном состоянии на карте «Пешеходного Мариуполя» быть не должно!».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»