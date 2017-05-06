В Мариуполе пробежали «Эстафету памяти»

В канун празднования Дня памяти и примирения в Мариуполе провели традиционную эстафету среди школьников и студентов города. В ней приняли участие более 30 команд. Молодых спортсменов пришли поддержать родители, друзья и наставники, сообщили в пресс-службе горсовета.



Маршрут эстафеты проходил по Приморскому бульвару. С самого утра здесь было перекрыто движение автотранспорта.

Во время торжественного открытия всех участников поздравили не только с началом эстафеты, но и с наступающим праздником 9 мая. А почетным гостем мероприятия стал ветеран войны, который с радостью пришел пообщаться с молодыми спортсменами и поделиться опытом прожитых лет.



В каждой возрастной категории были определены победители и призеры, которые были отмечены грамотами и кубками от управления по физической культуре и спорту горсовета, а также подарками от газеты «Приазовский рабочий».