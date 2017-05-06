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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
06-05-2017, 21:07
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Квоты на работу: Кабмин хочет закрепить на предприятиях обязательный процент людей, чей возраст приближается к 50 годам




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