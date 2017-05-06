- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Квоты на работу: Кабмин хочет закрепить на предприятиях обязательный процент людей, чей возраст приближается к 50 годам
Рубрика: Новости Украины и мира
06-05-2017, 21:07
Просмотров: 325
Комментариев: 0
Квоты на работу: Кабмин хочет закрепить на предприятиях обязательный процент людей, чей возраст приближается к 50 годам
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»