На Донетчине 8-летняя девочка из-за побоев родителей ночевала не дома, а в подъезде

В Краматорске местная жительница сообщила в дежурную часть, что обнаружила на улице девочку 2009 года рождения. Ребенок рассказал, что два дня ночевала не дома, а в подъезде, потому что ее бьют родители. Об этом сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.



Он отметил, что установить личности "родителей" не составило труда – женщина 1986 года рождения и мужчина 1981 года рождения, которые постоянно злоупотребляли спиртными напитками. "На водку деньги нашли, а накормить и одеть ребенка – это для них уже проблема. И как же это нужно пить, чтобы не заметить, что 8-летний ребенок не ночует дома", - написал Аброськин.



Сейчас девочка находится в больнице. "Родители пропащие, когда правоохранители сообщили, что нашли ребенка, те в пьяном угаре сказали: если ребенка нашли полицейские, то они и должны доставить ее домой", - сообщил Аброськин.



Он заверил, что полиция будет инициировать вопрос о лишении родительских прав.



Также Аброськин посетовал, что никто из соседей горе-родителей не сообщил в полицию о плохом отношении к ребенку.