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Рубрика: Новости Донбасса
07-05-2017, 08:54
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В секторе «Мариуполь» под обстрелами 7 населенных пунктов. В силах АТО - 5 раненых

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 45 нарушений режима "тишины". Огонь ведется на всех направлениях.

В частности, на Приморском направлении по позициям морпехов вблизи Широкино били из 120-мм минометов, вооружения БМП и БТР, стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по опорным пунктам возле Павлополя, а их вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия - у Водяного. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров обстреливали позиции у Красногоровки и Марьинки, а из 82-мм минометов и стрелкового оружия - защитников Гнутово. Пулеметы больших калибров противник применял по позициям рядом с Чермалыком. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении силы АТО открывали в ответ огонь из автоматических гранатометов, чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Авдеевки.

За минувшие сутки в результате боевых действий ранения получили 5 бойцов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»