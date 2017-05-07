В секторе «Мариуполь» под обстрелами 7 населенных пунктов. В силах АТО - 5 раненых

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 45 нарушений режима "тишины". Огонь ведется на всех направлениях.



В частности, на Приморском направлении по позициям морпехов вблизи Широкино били из 120-мм минометов, вооружения БМП и БТР, стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по опорным пунктам возле Павлополя, а их вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия - у Водяного. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров обстреливали позиции у Красногоровки и Марьинки, а из 82-мм минометов и стрелкового оружия - защитников Гнутово. Пулеметы больших калибров противник применял по позициям рядом с Чермалыком. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.



На Донецком направлении силы АТО открывали в ответ огонь из автоматических гранатометов, чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Авдеевки.



За минувшие сутки в результате боевых действий ранения получили 5 бойцов.