Опубликованы данные и фото трех бойцов, погибших на Светлодарской дуге

В сети появились данные и фотографии трех бойцов, которые героически погибли на Светлодарской дуге, спасая своего сослуживца. Все они - бойцы 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот", который входит в состав пятьдесят третьей отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает "Новинарня".



22-летний снайпер Анатолий Бижко родился в многодетной семье в городе Никополь Днепропетровской области. Служил в ВСУ с 2013 года. С начала боевых действий в зоне АТО находился в рядах 74-го отдельного разведывательного батальона. Также принимал участие у обороне Донецкого аэропорта. В декабря 2016 года перешел в 43-й отдельный мотопехотный батальон.

37-летний Сергей Смирнов с позывным "Одесса" родом из города Алешки Херсонской области. Был мобилизован в сентябре 2014 года, а в январе 2017 года подписал контракт с ВСУ. Без отца остался 19-летний сын.

31-летний Юрий Мальков с позывным "Оптовик" родился в Кривом Роге Днепропетровской области. Служил пулеметчиком. Также был подписан контракт с Вооруженными силами Украины. У военного остались жена и маленькая дочь.