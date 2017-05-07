С начала года на Донетчине произошло 260 ДТП с пострадавшими: наибольшее количество - в Мариуполе

С начала года в Донецкой области произошло 260 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Наибольшее количество из них зарегистрировано в Мариуполе. В 76 ДТП пострадало 103 человека и 4 погибли, сообщили в полиции.



Как отмечают правоохранители, это связано с увеличением в городе количества транспортных средств и игнорированием требований Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

Если сравнивать аварийность среди других подразделений Донецкой области, второе место по количеству ДТП с пострадавшими занимает Покровская оперативная зона, где зарегистрировано 46 аварий, в которых 5 человек погибли и 52 травмированы.



Наибольшее количество погибших – в Бахмутском районе. В 39 ДТП - 7 человек погибло и 56 получили телесные повреждения.



В Краматорской зоне совершено 40 ДТП с пострадавшими, в которых 47 человек травмировано. 36 из них произошли в самом Краматорске. К счастью, в этих происшествиях обошлось без погибших.



В 36 ДТП, которые зарегистрированы в Славянске и районе, 5 человек погибли и 74 травмированы. Большое количество травмированных связана с авариями с пассажирским транспортом.



Несмотря на то, что наименьшее количество аварий с пострадавшими произошло на территории Волновахской оперативной зоны – 23 происшествия, они повлекли очень тяжелые последствия – погибло 5 человек и травмировано 30.

Основные виды ДТП – это столкновение, наезд на пешехода, наезд на препятствие, наезд на велосипедиста и опрокидывание. Основными причинами аварий в области стали превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, а также управление в состоянии опьянения.