Каждый военнослужащий в районе АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД. Оно нацелено на раннюю диагностику. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Тестирование проводится выездными медицинскими бригадами военных мобильных госпиталей с привлечением эпидемиологов передвижных санитарно-эпидемиологических групп. При его проведении обязательно соблюдаются принципы добровольности, конфиденциальности, а по желанию и анонимности.
"Для нужд медицинской службы в район АТО на безвозмездной основе передано 60 тысяч единиц иммунохроматических одноступенчатых тестов", - сообщил начальник отдела медицинского обеспечения штаба АТО Эдуард Хорошун.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Военным в зоне АТО предлагают провериться на СПИД
Военным в зоне АТО предлагают провериться на СПИД
Каждый военнослужащий в районе АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД. Оно нацелено на раннюю диагностику. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Опубликованы данные и фото трех бойцов, погибших на Светлодарской дуге
Все они - бойцы 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот"
Источники питьевой воды неподконтрольной части Донбасса приходят в негодность - МинТОТ
Так как на многих шахтах остановлен водоотлив
Редакция «Мариупольских новостей»