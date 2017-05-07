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  • ДНР: в Донецке во время обстрела ранен мужчина, в Зайцево - от прямого попадания снаряда сгорел жилой дом

Рубрика: Новости Донбасса
07-05-2017, 10:57
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ДНР: в Донецке во время обстрела ранен мужчина, в Зайцево - от прямого попадания снаряда сгорел жилой дом

С утра поселок Зайцево на северной окраине Горловки попал под обстрел, поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших.

«В результате попадания полностью сгорел частный жилой дом по улице Обручева. Владельцы дома - пожилая пара по счастливой случайности остались живы», – сообщил ДАН и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

А накануне вечером произошел обстрел в поселке Трудовские Петровского района Донецка. В результате повреждены дом и гараж по улице Зеленый Гай, сгорела кровля дома по улице Летчиков, а также повреждено две газовых трубы по улицам Байкальской и Лилиной.

Кроме того, пострадал мирный житель - осколочное ранение получил мужчина 1977 года рождения. Раненый доставлен в городскую больницу №14.




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Редакция «Мариупольских новостей»