ДНР: в Донецке во время обстрела ранен мужчина, в Зайцево - от прямого попадания снаряда сгорел жилой дом

С утра поселок Зайцево на северной окраине Горловки попал под обстрел, поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших.



«В результате попадания полностью сгорел частный жилой дом по улице Обручева. Владельцы дома - пожилая пара по счастливой случайности остались живы», – сообщил ДАН и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.



А накануне вечером произошел обстрел в поселке Трудовские Петровского района Донецка. В результате повреждены дом и гараж по улице Зеленый Гай, сгорела кровля дома по улице Летчиков, а также повреждено две газовых трубы по улицам Байкальской и Лилиной.



Кроме того, пострадал мирный житель - осколочное ранение получил мужчина 1977 года рождения. Раненый доставлен в городскую больницу №14.