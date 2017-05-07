Повышение пенсий: могут возникнуть сложности с «протягиванием» пенсионной реформы в Раде

Ожидать повышение пенсий с октября стоит только в том случае, если Рада утвердит проект реформы до 15 июля, но с этим могут возникнуть сложности.



Любой закон о пенсионной реформе независимо от того, насколько хорошо он будет прописан, будет проходить через Верховную Раду с большими трудностями. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.



"Если мы продемонстрируем, что основное содержание пенсионной реформы – это не у кого-то забрать, ограничить или обрезать, а все же улучшить жизнь пенсионерам, то мы можем под это голосование сформировать очень широкую коалицию в Раде, не ограничиваясь голосами Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Если мы этого не покажем, если законопроект Министерства социальной политики будет подготовлен некачественно, то мы его и через БПП и "Народный фронт" не проведем", — заявил Розенко.



По словам вице-премьера, сейчас в Кабмине продолжаются непростые дискуссии относительно пенсионной реформы.



Напомним, 31 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в случае принятия Радой проекта пенсионной реформы до 15 июля, правительство сможет повысить пенсии уже с 1 октября. По мнению чиновников, пенсионная реформа должна включать три критерия: справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда и повышение пенсий.