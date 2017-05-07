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Рубрика: Новости Мариуполя
07-05-2017, 12:26
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Руководство полиции и школьники почтили освободителей Мариуполя

В канун праздника Победы руководство полиции Донетчины и воспитанники мариупольской школы-интерната №2 почтили память героев, которые погибли в 1943 году, освобождая Донбасс от нацизма.

На границе Донецкой и Запорожской областей, вблизи села Куликовское, недалеко от обрыва установлен памятник отряду десантников, которые вели здесь ожесточенные бои за освобождение Мариуполя.

Сегодня это место полностью поросло зеленой травой. О памятнике мало кто помнит, только местные иногда приносят сюда цветы. Поэтому, по распоряжению замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина мемориал был приведен в порядок, территория вокруг - убрана.

Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. В честь героев прозвучал и военный салют.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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