Руководство полиции и школьники почтили освободителей Мариуполя

В канун праздника Победы руководство полиции Донетчины и воспитанники мариупольской школы-интерната №2 почтили память героев, которые погибли в 1943 году, освобождая Донбасс от нацизма.

На границе Донецкой и Запорожской областей, вблизи села Куликовское, недалеко от обрыва установлен памятник отряду десантников, которые вели здесь ожесточенные бои за освобождение Мариуполя.



Сегодня это место полностью поросло зеленой травой. О памятнике мало кто помнит, только местные иногда приносят сюда цветы. Поэтому, по распоряжению замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина мемориал был приведен в порядок, территория вокруг - убрана.



Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. В честь героев прозвучал и военный салют.