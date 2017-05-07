Полиция Краматорска поднята по тревоге: проверяют вокзалы и блокпосты - разыскивают убийцу

Сегодня полицейские Краматорска были подняты по тревоге. Правоохранители в полной экипировке прибыли в админздание полиции и получили указания по задержанию преступника, совершившего убийство в пгт. Очеретино, Ясиноватского района.

Полицейские разыскивают Лысенко Дмитрия Николаевича, 09.05.1991г.р., проживающего по адресу: Ясиноватский район, с. Соловьево, ул. Чкалова, д.15.

Приметы: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, глаза темные, волосы темно-русые, коротко острижены, лицо овальное, похожий на азиата, уши прилегающие.



Был одет: кофта-толстовка серого цвета с капюшоном, джинсы темно синего цвета, темные кроссовки.

Весь личный состав ориентирован на задержание преступника. Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия, под усиленным вниманием - железнодорожные и автовокзалы, стационарный и мобильные блокпосты.



В случае, если Вам известно о местонахождении подозреваемого в совершении убийства, звоните по телефону «102».