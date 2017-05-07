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Рубрика: Новости Мариуполя
07-05-2017, 14:00
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Командира воинской части подозревают во взяточничестве, - Штаб АТО

Командира подразделения одной из воинских частей в зоне проведения АТО подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-центра штаба антитеррористической операции.

Отмечается, что военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство, внесены сведения в ЕРДР.

Указанного офицера отстранили от исполнения служебных обязанностей. Ведется досудебное расследование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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