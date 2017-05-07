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Рубрика: Новости Мариуполя
07-05-2017, 14:44
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В Мариуполе возрождают дворовой спорт

Вчера в Мариуполе стартовал проект «День спорта в твоем дворе». Организаторами выступили Управление физической культуры и спорта, КУ «Спорт для всех» и Депутатская комиссия Мариуполя. Цель проекта - привить подрастающему поколению здоровый образ жизни, путем возрождения дворового спорта. Преимущество этого вида спорта - экономичность, доступность, социальность. Об этом рассказал депутат городского совета Владимир Курский.

Первое мероприятие прошло по ул. Владимирская, 24. В нем поучаствовали дети в возрасте 4-11 лет, местные жители, а также профессиональные спортсмены.

Ребята из команды «STREET WORKOUT» и баскетбольного клуба «Мариуполь» продемонстрировали свои способности во время показательных выступлений. А детки весело провели время за веселыми эстафетами, увлекательными конкурсами.

Также был проведен спортивный субботник: старшие ребята приводили баскетбольную площадку в порядок. В планах организаторов провести на следующей неделе турнир по стритболу для ближайших школ, КСНов и активных жителей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»