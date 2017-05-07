Представители ЛНР сообщили о переносе начала верификации лиц, находящихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской власти территории - с 4 на 10 мая.
«10 мая начинаем верификацию. По просьбе ОБСЕ дата была перенесена с 4 мая на 10», – цитирует ЛИЦ представителя ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.
Ранее сообщалось, что 4 мая был запланирован выезд делегации ЛНР на территорию Украины для верификации. Матери задержанных и наблюдатели СММ ОБСЕ намерены проверить заявления, что задержанные отказываются от обмена и не хотят возвращаться на неподконтрольную территорию Луганской области.
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Рубрика: Новости Донбасса
07-05-2017, 14:59
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Верификация находящихся в украинских тюрьмах представителей ЛНР перенесена
Представители ЛНР сообщили о переносе начала верификации лиц, находящихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской власти территории - с 4 на 10 мая.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»