Петр Порошенко и Ринат Ахметов поздравили донецкий «Шахтер» с чемпионством

В 28-м туре Премьер-лиги «Шахтер» обыграл луганскую «Зарю» и досрочно занял первое место в национальном чемпионате. Президент Украины Петр Порошенко поздравил команду с успехом.



"Поздравляю донецкий «Шахтер» с юбилейным, десятым чемпионством. Молодцы!", – отметил глава государства на своей странице в Facebook.



С "золотом" чемпионата поздравил футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и болельщиков также и президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов.



"Третий год мы играем и тренируемся не дома, без поддержки родной «Донбасс Арены». В сложнейших условиях одержать победу за четыре тура до конца чемпионата, каждый матч проводя на выезде, – это достойно самых громких аплодисментов. И сегодня мы держим в руках золотые медали. Не опускаем руки, играем и ставим перед собой самые амбициозные цели", - отметил он.



Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, в свою очередь, поделился мыслями о досрочном чемпионстве: "Мы достигли самого главного – победили. «Шахтер» в десятый раз стал чемпионом. Это был очень сложный сезон для команды, уже не первый. Хочу посвятить эту большую победу своим футболистам, тренерскому штабу и абсолютно всем сотрудникам клуба. Это не просто какая-то очередная победа – она действительно единственная в своем роде. Я должен напомнить, каким было начало этого сезона, и поблагодарить людей, поверивших в наш тренерский штаб. Особенно президента и генерального директора. Менять главного тренера после 12 лет его пребывания в клубе – это непросто. Я посвящаю эту победу людям, которые поверили в меня. Также не могу забыть о наших болельщиках – не только тех, что приходят на стадионы и поддерживают нас. Я говорю обо всех, кто находится по всей стране и, конечно же, в Донецке".



Сами же футболисты успели отпраздновать чемпионство еще вчера. По завершении матча «горняки» традиционно совершили круг почета по стадиону, поблагодарив таким образом болельщиков за поддержу. Затем празднование продолжилось в раздевалке.