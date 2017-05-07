Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе заявили о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного представителя ДНР. Об этом говорится в отчете СММ.
"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не разрешит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", - сообщили в СММ.
При этом в отчете сообщается также, что вооруженные представители ДНР отказали патрулю Миссии во въезде в Седово и в пгт Старомихайловка.
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На неподконтрольной территории сотрудница ОБСЕ подвергалась сексуальным домогательствам со стороны вооруженного мужчины
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе заявили о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного представителя ДНР. Об этом говорится в отчете СММ.
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Редакция «Мариупольских новостей»