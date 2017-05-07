8 и 9 мая в Мариуполе: где и как отметят памятные события

Майские праздники продолжаются. Уже с завтрашнего дня мариупольцев ожидает еще два дополнительных выходных - 8 и 9 мая.



Украина в эти дни совместно с другими странами Европы отмечает День памяти и примирения и семьдесят вторую годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне.



В Мариуполе в эти знаменательные даты запланированы различные праздничные мероприятия во всех районах. Основными из них будут памятные митинги.



Так, 8 мая в 16:00 на площади у Драмтеатра пройдет митинг ко Дню памяти и примирения. Здесь также все желающие смогут принять участие в создании инсталляции в виде мака из лампадок.



А 9 мая на площади Воинов-Освободителей, кроме традиционного митинга, организуют концертную программу, будет работать полевая кухня и выставка военной техники прошлых лет. Маленькие мариупольцы смогут нарисовать открытки на асфальте.



Полный перечень мероприятий выглядит так:

По прогнозам синоптиков, завтра в Мариуполе ожидаются дожди, грозы и кратковременное усиление ветра до 15-22 м/с. Температура воздуха составит 14-17 градусов тепла. 9 мая осадков не предвидится: с утра будет стоять ясная погода, вечером небо может затянуться облаками. Столбики термометра покажут 17-20 градусов тепла.