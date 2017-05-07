Военные журналисты в своем расследовании проверили «сухпайки» защитников Мариупольского плацдарма

Журналисты мобильной пресс-группы, которая работает в Мариуполе, провели расследование и выяснили, какие «сухпайки» получают бойцы на передовой. Причиной тому стал ажиотаж, который был вызван сообщением о якобы некачественных консервах из «сухпайков», которым сейчас обеспечиваются части и подразделения ВСУ, сообщили в пресс-центре АТО.



В расследовании были задействованы несколько военных подразделений из разных частей. Во всех подразделениях, где удалось побывать пресс-группе, есть отдельный запас «сухпайков». Он расценивается, как неприкосновенный запас на случай возникновения проблем с поставками продовольствия. По просьбе журналистов командиры позволили открыть наугад любой пакет с набором продуктов.

"Установлено, что все сухие пайки, которыми снабжены защитники Мариупольского плацдарма, маркированы соответствующими бирками с датами срока годности. Никаких просроченных продуктов не было нигде. За этим пристально следят офицеры тыловых служб. Так же выборочно были открыты все консервы из выбранных пакетов. Никаких посторонних веществ обнаружено не было", - отметили в Штабе АТО.



Сами военные отметили, что современные пайки гораздо лучше, чем те, что были раньше. Они позволяют при необходимости и улучшить рацион, и просто утолить голод.