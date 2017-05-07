Вчера ремонтные бригады провели необходимые восстановительные работы и вернули электроэнергию на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Её запуск был запланирован на сегодня, при условии соблюдения режима безопасности.
Как сообщил руководитель городской ВГА Авдеевки Павел Малыхин, на ДФС уже вошли сотрудники станции. Они проводят внутренние работы по подготовке к запуску.
Ориентировочно, Донецкая фильтровальная станция может заработать уже вечером, и начать подачу воды в населенные пункты Донбасса.
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Рубрика: Новости Донбасса
07-05-2017, 18:39
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Донецкую фильтровальную станцию планируют запустить в работу сегодня вечером
Вчера ремонтные бригады провели необходимые восстановительные работы и вернули электроэнергию на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Её запуск был запланирован на сегодня, при условии соблюдения режима безопасности.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»