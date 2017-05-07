Донецкую фильтровальную станцию планируют запустить в работу сегодня вечером

Поддерживаете ли вы идею отмены в Украине майских праздников? Да, надо оставить советское прошлое и стремиться в Европу Нет, это наша история и традиции, как можно это изменить? Предлагаю 1 мая отменить, а День Победы оставить Мне все равно, лишь бы были выходные