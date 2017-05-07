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Рубрика: Новости Украины и мира
07-05-2017, 19:44
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Рынок Украины почти на треть состоит из «серых» товаров

Отечественный рынок промышленных товаров наполнен "серой" продукцией: почти треть товаров как отечественных, так и импортируемых, не соответствуют требованиям украинского законодательства. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"К сожалению, украинский рынок наполнен «серой» продукцией. «Серая» продукция – это контрабандная, фальсифицированная продукция, и продукция, которая не прошла таможенного оформления. Поэтому очень большое количество бытовой техники - мобильные телефоны, стиральные машины, телевизоры и прочее - не подготовлено для продажи на украинском рынке. Если машинка или другая продукция, была подготовлена для продажи, например, на рынке Америки, где частота тока 60 Гц, а не 50 Гц, а напряжение электроэнергии 120 вольт, а не 220, но она была завезена и продается в Украине без учета этих факторов и без дополнительных мер безопасности, то такая продукция может быть опасной для украинца", - отметил заместитель начальника отдела рыночного надзора Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Сергей Литвиненко.

Он подчеркнул, что особенно много "серой" продукции реализуется через интернет-магазины. По словам Литвиненко, такие товары не соответствуют украинскому законодательству и одновременно нарушают законодательство Европейского Союза.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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