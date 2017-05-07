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Рубрика: Новости Мариуполя
07-05-2017, 20:23
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Льготники теперь сами выбирают себе санатории. На какие суммы могут рассчитывать мариупольцы

Выдача путевок на санаторно-курортное лечение осталась в прошлом. Теперь у граждан льготных категорий появилась возможность самостоятельно выбирать себе санаторий.

Необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, где проверят, имеется ли у лечебно-оздоровительного учреждения лицензия на проведение медицинской практики по соответствующему профилю заболевания.

После этого заключается трехсторонний договор: льготник - управление соцзащиты - санаторий. Затем на основании этого договора УТСЗН будут перечислять средства санаториям. При этом предельная стоимость путевки для возмещения стоимости услуг лечения будет определяться ежегодно Министерством социальной политики по согласованию с Министерством финансов.

«Для инвалидов войны и участников АТО – это сумма 291 грн 70 копеек в день, а за 18 дней это 5 тыс. 250 грн. Для чернобыльцев такая же сумма. Для спинальников стоимость путевки за 35 дней составляет 18 тыс. 275 грн», – рассказала начальник отдела УТСЗН Центрального района Мариуполя Тамара Жаворонок.

Перечень базовых услуг, которые должны предоставляться лицам льготных категорий в соответствии с медицинскими рекомендациями, входят в стоимость путевки и утверждаются Министерством соцполитики. Дополнительные услуги предоставляются по желанию льготников при условии дополнительной оплаты.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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