Выборы во Франции: новым президентом стал 39-летний Эммануэль Макрон

Вчера, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов, в ходе которых французы выбирали между кандидатурами центриста Эммануэля Макрона и представительницы ультраправых Марин Ле Пен.

По предварительным данным, уверенную победу одержал 39-летний Макрон. Согласно данным экзит-полов, он набрал около 65% голосов, а Ле Пен – около 35%.

По данным МВД Франции по результатам обработки 100% бюллетеней, Макрон набрал 66,06% голосов, а его соперница Марин Ле Пен – только 33,94%.

«Наша задача огромна. Это потребует от нас создания, начиная с завтрашнего дня, реального сильного большинства. Это большинство должно провести изменения, на которые надеется страна и которых она заслуживает», - заявил Макрон со сцены у Стеклянной пирамиды Лувра.

При этом официальные результаты голосования обнародуют 11 мая.

К слову, уже через 15 минут после объявления предварительных результатов Марин Ле Пен позвонила Макрону и признала свое поражение. Она выразила надежду, что победа Трампа в США и Brexit в Британии будут укреплять ее в дальнейшей борьбе с глобализацией и иммиграцией, теперь уже в оппозиции.